اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 17 يناير 2022 11:19 ص
روسيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
موسكو (أ ش أ)

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ذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 30 ألفا و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 670 وفاة جديدة.
 
وأوضح المقر، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 10 ملايين و834 ألفا و260 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 321 ألفا و990 شخصا.
 
وأشار البيان إلى تعافي 19 ألفا و756 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 878 ألفا و371 شخصا.

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