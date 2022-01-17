رئيس وزراء اليابان يتعهد باحتواء كورونا وسط ارتفاع الإصابات بأوميكرون

طوكيو (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا ، اليوم الاثنين، إنه سيكرس نفسه لاحتواء كوفيد-19 فى اليابان، وسط ارتفاع الحالات التى يغذيها متغير أوميكرون، وطالب بالتعاون العام للفوز بالمعركة ضد الفيروس الذى ثبت أنه "هائل" أكثر مما كان متوقعا.

ذكرت وكالة الانباء اليابانية "كيودو" أن ذلك جاء في الخطاب السياسي الأول لكيشيدا في بداية دورة البرلمان العادية التي تستمر 150 يوما، حيث سعى كيشيدا إلى تهدئة مخاوف الجمهور بشأن متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير، من خلال تعهده بطرح جرعات معززة بشكل أسرع وتطعيم الأطفال الصغار وتوفير العلاج الضروري وخدمات الرعاية الصحية لأولئك الذين يعانون من أعراض شديدة حتى عندما تقفز الحالات بشكل أكبر.

وإلى جانب قضية كورونا، أكد كيشيدا أنه يضع صوب عينيه تحقيق الحياد الكربوني كمحرك للنمو في اليابان، وكشف النقاب عن خطة لإنشاء "مجتمع خال من الانبعاثات الكربونية" على مستوى آسيا، وفي إطار سعيه إلى شكل جديد من الرأسمالية، شدد على أهمية توزيع الثروة، لا سيما من خلال الزيادات الكبيرة في الأجور من قبل الشركات حيث لا يزال نمو الأجور فاترا.

وأشارت كيودو إلى أن خطاب السياسة -الذي استغرق 40 دقيقة تقريبا - حدد ما سيركز عليه كيشيدا، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، خلال جلسة الدايت (البرلمان) العادية، وهي فترة حرجة قبل انتخابات مجلس الشيوخ هذا الصيف حيث سيتم اختبار مهاراته في الأداء.