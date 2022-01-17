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رئيس هيئة تنشيط السياحة: المقصد السياحى في مصر متميز والوضع الصحى تحت السيطرة

الإثنين، 17 يناير 2022 12:21 ص
رئيس هيئة تنشيط السياحة: المقصد السياحى في مصر متميز والوضع الصحى تحت السيطرة عمرو القاضى
كتب أحمد عرفة

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عرض برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، تقريرا حول أحداث ساهمت فى زيادة السياحة فى مصر من بينها افتتاح طريق الكباش، وموكب المومياوات الملكية بجانب منتدى شباب العالم، وهو ما جعل صحيفة ميرور البريطانية اختيار مصر ضمن ثانى أفض واجهة سياحية فى العالم.

من جانبه قال عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن عام 2022 هو مصر بامتياز، وما ذكره تقرير الميرور هو بداية جيدة للسنة الجديد، فمع اختيار صحيفة الميرور البريطانية اختيار مصر ثانى أجمل وجهة سياحية لعام 2022 يؤكد أن مصر واجهة جيدة للسفر، خاصة أن الصحافة البريطانية لا تجامل، كما أن الصحافة البريطانية تكون قاسية فى تناول الموضوعات السياحية.

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن متطلبات السائح البريطانى كثيرة، كما أن اتجاهات السفر تغيرت فى العالم والمقاد السياحية تغيرت، والمقصد السياحى فى مصر متميز والوضع الصحى فى مصر تحت السيطرة لذلك مصر تتربع فى هذه المرتبة فى تقرير الميرور، كما أن الأحداث الموجودة فى مصر عام 2022 تعطى أهمية للسياحة فى مصر.

 


عمرو القاضي

السياحه

مصر

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