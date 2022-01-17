رئيس مدينة الطود بالأقصر يتفقد خطط تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وقطاع الكهرباء

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة الطود والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وشملت الجولة متابعة استكمال أعمال الحفر لتركيب خطوط الانحدار الرئيسية بمنطقة أبو حروقه بقطر 250 ملي، والتجهيز لربطها بالشوارع الفرعية بالمنطقة وبالمحطة رقم 3 بنجع أبو حروقة، حيث وجه رئيس مركز ومدينة الطود بوضع العلامات واللوحات التحذيرية والاسترشادية بأماكن العمل، وإزالة بعض المعوقات التي تواجه استكمال الاعمال الجاري تنفيذها واختيار الطرق البديلة لتسهيل الحركة المرورية داخل مدينة الطود أثناء تنفيذ أعمال الحفر والتركيب بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما شملت الجولة متابعة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات بالطود، والتي تتضمن استمكال تركيب أعمدة الضغط المنخفض بطريق ترعة السلامية البحرية لإنارتها والتي تعد ضمن الطرق البديلة لطريق مدينة الطود الدائري، حيث وجه رئيس مركز ومدينة الطود، بسرعة الإنتهاء من تركيب جميع الأعمدة طبقا للخطة الزمنية الموضوعة وبالمواصفات والمعايير المتعاقد عليها وذلك لسرعة الانتهاء من إنارة الطريق.

وفى نفس السياق شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود إفتتاح البنك الزراعي المصري فرع مدينة الطود، بعد الإنتهاء من الإحلال والتطوير ورفع كفاءته، بحضور الدكتور عمران أحمد حسين رئيس منطقة جنوب الصعيد، والدكتور عبد العزيز الخولي رئيس قطاع التطوير، والدكتور فتحي هلال قطاع الأقصر، ومصطفى السمان مدير عام التسويق قطاع الأقصر، ومحمد سيد محمد مرسي مدير فرع الطود، وجمع طيب وكبير من الشعبيين والتنفيذيين ومزارعي مركز ومدينة الطود.



الحفر لتوصيل شبكات الصرف الصحى بالطود



العمل فى مشروعات الكهرباء بقرى الطود



جولة لمتابعة مشروعات تبطين الترع بالطود



رئيس مدينة الطود يتفقد خطط تنفيذ مشروعات الصرف الصحى