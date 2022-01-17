اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس جهاز العاشر من رمضان: بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمشروع دار مصر

الإثنين، 17 يناير 2022 11:28 ص
رئيس جهاز العاشر من رمضان: بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمشروع دار مصر المدن الجديده
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم بيع  6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 م٢: 39م٢ بمنطقة السوق الثمانى المنفذ بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية بشرق وغرب المال والأعمال، وذلك بجلسة مزاد علني بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.
 
وأكد المهندس أحمد عمران، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للسكان من محال وصيدليات بكافة الأنشطة وغيرها، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العاشر من رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة