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رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الهندسة

الإثنين، 17 يناير 2022 12:48 م
رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الهندسة امتحان طلاب كليه الهندسة بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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يواصل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، حيث قام بتنظيم جولة تفقدية لكلية هندسة حلوان للاطمئنان على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وكذلك أطمئن سيادته على انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، وقد رافقه  الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد الكلية.
 
وخلال الجولة أكد الدكتور ممدوح مهدى، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة والعمل على تهيئة الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، واستمع  للطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، مؤكدا على أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم الكامل لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.
 
كما شدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث تبدأ هذه الإجراءات بداية من بوابات الحرم الجامعى من خلال وجود العديد من المداخل والمخارج لمنع تكدس الطلاب والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، مؤكدا على ضرورة وجود التهوية الجيدة للقاعات، والتأكيد على تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها للحفاظ على سلامة الطلاب.
 
رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة
رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الهندسة
امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الهندسة

رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الهندسة
رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات

طلاب كليه الهندسة بجامعة حلوان
طلاب كليه الهندسة بجامعة حلوان

امتحان طلاب كليه الهندسة بجامعة حلوان
امتحان طلاب كليه الهندسة بجامعة حلوان
 
 
 

اخبار مصر

امتحانات الفصل الدراسى الأول التعليم العالى

ممدوح مهدى

جامعة حلوان

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