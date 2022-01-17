رئيس الطائفة الإنجيلية: تعاون مع القوى العاملة لتفعيل رؤية الرئيس 2022 عام المجتمع المدنى

كتبت آية دعبس

قال القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،: نشكر الله من أجل بلدنا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أصبح لدينا رئيس ووزارء يقومون بجهد كبير لصالح المصريين، مشيرا إلى أن مصر بها نموذج فريد للعيش المشترك، وما يحدث فى المنطقة من حولنا يؤكد أنه يوجد داخل مصر نموذج فريد للعيش المشترك، نظرا لأن الشخصية المصرية بسيطة وسمحه ومحبه للحياة.