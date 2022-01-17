اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية: تعاون مع القوى العاملة لتفعيل رؤية الرئيس 2022 عام المجتمع المدنى

الإثنين، 17 يناير 2022 11:09 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية: تعاون مع القوى العاملة لتفعيل رؤية الرئيس 2022 عام المجتمع المدنى توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القبطية الإنجيلية
كتبت آية دعبس

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قال القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،: نشكر الله من أجل بلدنا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أصبح لدينا رئيس ووزارء يقومون بجهد كبير لصالح المصريين، مشيرا إلى أن مصر بها نموذج فريد للعيش المشترك، وما يحدث فى المنطقة من حولنا يؤكد أنه يوجد داخل مصر نموذج فريد للعيش المشترك، نظرا لأن الشخصية المصرية بسيطة وسمحه ومحبه للحياة.
 
أضاف زكى، خلال مراسم  توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال التدريب وريادة الأعمال ، والسلامة والصحة المهنية،: أن بروتوكول التعاون يعد بداية تطبيق للرؤية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار أن عام 2022، هو عام المجتمع المدنى، لتحقيق نموذج مشجع لمؤسسات المجتمع المدنى، قائلا: شرف كبير لنا أن نتعاون مع وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب على مجالات مختلفة للعمل.
 
 
 

القوى العاملة

أندريه زكى

المجتمع المدنى

وزير القوى العاملة

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