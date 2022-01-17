اليوم السابع
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ذكرى رحيل المبتهل الشيخ عبدالرازق الجندالى.. تعرف عليه × 10 معلومات

الإثنين، 17 يناير 2022 09:00 ص
ذكرى رحيل المبتهل الشيخ عبدالرازق الجندالى.. تعرف عليه × 10 معلومات المبتهل الشيخ عبدالرازق الجندالى
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الاثنين 17 يناير ذكرى رحيل المبتهل الشيخ عبد الرازق الجندالى والذى أطلق عليه محبوه لقب "كروان الإذاعة"، والذى أصيب بجلطة عام 2002، منعته من الابتهال وقراءة القرآن الكريم حتى رحيله فى مثل اليوم 17 يناير عام 2008.
 
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية 10 معلومات عن الشيخ عبدالرازق الجندالى فى ذكرى رحيله:
 
1- ولد الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالى فى كفر الجراويين التابعة لقرية قصاصين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية، وتحديدا فى 13 أبريل عام 1946.
2- التحق الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالى بٌكتاب القرية فى سن مكبرة وأتم حفظ القرآن الكريم وعمره لم يتعد العاشرة.
3- عمل الشيخ عبد الرازق الجندالى، وهو فى سن صغيرة حتى يتمكن من دفع أجرة الشيخ الذى كان يحفظه القرآن الكريم.
4- تعلم الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالى الابتهالات الدينية على يد الشيخ عمر إبراهيم عمر والشيخ أحمد محمد عامر والشيخ نصر الدين طوبار .
5- التحق الشيخ عبدالرازق الجندالى بإذاعة وسط الدلتا بطنطا عام 1979.
6- فى نفس يوم اعتماده بإذاعة وسط الدلتا كان مقررا أن يحيى الشيخ محمد عمران إحدى الليالى غير أنه تغيب عن الحفل فقدم الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالى الابتهال المطلوب.
7- أرسل له التليفزيون المصرى بعد ذلك طلبا للحضور لتسجيل فواصل من الابتهالات .
8- زامل الشيخ الشيخ عبدالرازق الجندالى فى هذه الحلقات الشيخ نصر الدين طوبار وكبار المبتهلين.
9- اعتمد الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالى فى إذاعة القرآن الكريم عام 1982 وبدأت شهرته تتسع.
10- فى عام 2002 أصيب الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالى بجلطة فى عام 2002، وانقطع عن محبيه لعدة سنوات حتى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 17 يناير عام 2008 عن عمر يناهز 62 عاما تاركا إرثا من الابتهالات والتواشيح الدينية والتلاوات القرآنية.

الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالى

المبتهلين

ابتهالات دينية

قراء القرآن

الابتهالات‏

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