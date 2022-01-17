اليوم السابع
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دفعة جديدة من قوات حفظ السلام الروسية تعود من كازاخستان

الإثنين، 17 يناير 2022 08:48 ص
دفعة جديدة من قوات حفظ السلام الروسية تعود من كازاخستان الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن جميع طائرات النقل العسكرى الـ 14 نفذت رحلاتها المقررة فى 17 يناير، وعادت من كازاخستان إلى مقاطعة موسكو مع قوات حفظ السلام الروسية.

وأضافت الوزارة فى بيان حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "وفقا للخطة المقررة اليوم وصلت جميع طائرات النقل العسكري الروسية من طراز إيل-76، وعددها 14 طائرة، حاملة على متنها القوة الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو قادمة من كازاخستان

وذكر البيان، أن عناصر القوات المحمولة جوا يقومون في مطار تشكالوفسكي، بتفريغ الطائرات من الأسلحة والمعدات العسكرية، ليتوجهوا بعد ذلك إلى نقطة التمركز الدائمة.

وأشار البيان، إلى أن طائرات من طراز "إيل-"76، ستقوم اليوم كذلك بنقل أفراد ومعدات وحدات المظليين الروس، التي أكملت مهامها ضمن قوات حفظ السلام الجماعية، إلى مطار فوستوشني في مقاطعة أوليانوفسك.

ونوهت الوزارة، بأنه سيتم إنجاز عملية عودة جميع قوات حفظ السلام، من كازاخستان إلى نقاط انتشارهم الدائمة بحلول 19 يناير


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