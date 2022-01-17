دبلوماسى فرنسى: أوروبا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية مع روسيا

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قال السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي، اليوم الاثنين، إن أوروبا مستعدة لمناقشة مقترحاتها مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

وذكر ليفي في تصريح، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: إن وزراء الخارجية الأوروبيين اتفقوا خلال اجتماع غير رسمي في بريست الأسبوع الماضي، على نقاط رئيسية تتعلق بالموقف الأوروبي المشترك بشأن الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا ومطالب موسكو بضمانات أمنية.

وأشار إلى أن موقف أوروبا الجلي والخالي من الغموض هو أن أوروبا مستعدة لمناقشة كل هذه القضايا مع روسيا مع احترام قيمها وسيادتها".

وفي سياق متصل، أعلن السفير الفرنسي أن باريس وبرلين تعتبران تنفيذ اتفاقيات "مينسك" الحل الوحيد للصراع في دونباس، وتوجهان الجهود من أجل ذلك في إطار صيغة نورماندي.

وأشار إلى أن فرنسا وألمانيا في هذه المسألة "اتفاقيات مينسك" توجهان جهودهما ضمن "صيغة نورماندي" إلى تنفيذها الكامل، فهي تظل القاعدة الوحيدة لحل النزاع في دونباس.