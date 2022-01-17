حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مدرسة بنى مؤمنة وزاوية النازية بمركز ببا

بنى سويف هانى فتحى

أكد مدحت صلاح رئيس مركز مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، استمرار العمل فى مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة .

وأكد مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، على استمرار العمل فى التشطيبات النهائية بمدرسة بني مؤمنة الإعدادية، ومدرسة سليم جابر الابتدائية والإعدادية وصيانة مدرسة زاوية الناوية الابتدائية، وترميم الوحدة الصحية بقرية بنى ماضي، فضلا عن الوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات بمشروع مد شبكات الصرف الصحي بقرية زاوية الناوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكثيف الجهود لتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فضلاً عن رفع كفاءة الطرق العامة والشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق.