حياة كريمة بأسيوط..خدمات أفضل للقرى الأكثر احتياجا لتحقيق تنمية مستدامة (صور)

فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ، لافتاً إلى أهمية النزول على أرض الواقع وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، حتى الانتهاء منها في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة، مشيراً إلى تنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، وتقديم خدمات أفضل في القرى الأكثر احتياجاً لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار تفقد محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ديروط، ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي من بينها تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بقرية دشلوط ، مشروع انشاء مركز تنمية الأسرة بقرية دشلوط، فضلاً عن إنشاء مجمع خدمات مسارة والمجمع الزارعى ومشروعات الصرف الصحي بالقرية رافقه خلالها شعبان محي الدين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، وصلاح مسعود حسانين رئيس الوحدة المحلية بقرية مسارة وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.





الجولة



تفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بديروط



تفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة



جانب من الجولة



جانب من المشروعات



جانب من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بديروط



جانب من مشروعات حياة كريمة بأسيوط



حياة كريمة بديروط



مشروعات حياة كريمة بأسيوط



مشروعات حياة كريمة بديروط



مشروعات حياة كريمة



