اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بأسيوط..خدمات أفضل للقرى الأكثر احتياجا لتحقيق تنمية مستدامة (صور)

الإثنين، 17 يناير 2022 11:58 ص
حياة كريمة بأسيوط..خدمات أفضل للقرى الأكثر احتياجا لتحقيق تنمية مستدامة (صور) جانب من المشروعات
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ، لافتاً إلى أهمية النزول على أرض الواقع وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، حتى الانتهاء منها في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة، مشيراً إلى تنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، وتقديم خدمات أفضل في القرى الأكثر احتياجاً لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار تفقد محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ديروط، ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي من بينها تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بقرية دشلوط ، مشروع انشاء مركز تنمية الأسرة بقرية دشلوط، فضلاً عن إنشاء مجمع خدمات مسارة والمجمع الزارعى ومشروعات الصرف الصحي بالقرية رافقه خلالها شعبان محي الدين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، وصلاح مسعود حسانين رئيس الوحدة المحلية بقرية مسارة وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.
 

الجولة
الجولة

 

تفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بديروط
تفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بديروط

 

 

تفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة
تفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة

 

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات

 

 

جانب من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بديروط
جانب من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بديروط

 

 

جانب من مشروعات حياة كريمة بأسيوط
جانب من مشروعات حياة كريمة بأسيوط

 

 

حياة كريمة بديروط
حياة كريمة بديروط

 

 

مشروعات حياة كريمة بأسيوط
مشروعات حياة كريمة بأسيوط

 

 

مشروعات حياة كريمة بديروط
مشروعات حياة كريمة بديروط

 

 

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

 


 


محافظة أسيوط

حياة كريمة أسيوط

حياة كريمة

القرى الأكثر احتياجاً

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة