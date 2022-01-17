حياة كريمة.. الإنتهاء من 17مشروعا بسوهاج بتكلفه مليار و253 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اتجهت إلى بناء مجتمعات عمرانية جديدة من أجل خلق أفاق تنموية من شأنها تطوير المباني وإنشاء مدن جديدة على أحدث طراز تليق بحياة وكرامة المواطن المصرى ، ووفرت العديد من فرص العمل للشباب من خلال فتح منافذ جدية للعمل مثل المصانع والأسواق وخطوط المواصلات وغيرها.

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي شملتها عملية التطوير للمجتمعات العمرانية من خلال عدة مدن كبيرة ومتطورة فى مقدمتها مدينة سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة من خلال المعلومات التالية اليوم السابع يلقى الضوء على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في أعمال ألمجتمعات العمرانية الجديدة تعرف عليها.

1 - عدد المشروعات التي تم الإنتهاء منها هي 17 مشروعا بمدنتى سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة.

2 - التكلفة الإجمالية للمشروعات مليار و 253 مليون جنيه تقريبا.

3 – مدينة سوهاج الجديدة بها 9 مشروعات بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 968 مليون و500 ألف جنيه.

4 - مدينة أخميم الجديدة بها 8 مشروعات بتكلفة 284 مليون و500 ألف جنيه.

5 - مشروعات المجتمعات العمرانية بمدنية سوهاج الجديدة شملت شبكة طرق داخلية على مساحة 455 فدان هي مساحة المنطقة.

6 ـ وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال الطرق بمدنية سوهاج الجديدة 64 مليون جنيه تقريبا.

7 - الإنتهاء من شبكات مياه وصرف لمساحة 455 فدان بتكلفه 117 مليون جنيه.

8 - الإنتهاء من تنفيذ شبكة المرافق بتكلفه 22 مليون جنيه.

9 - جار الإنتهاء من مشروع محطة المعالجة بطاقة 12 ألف متر مكعب بوم بتكلفه 194 مليون جنيه

10 - تنفيذ وتسليم المستشفى الجامعي الجديد على مساحة 8.5 فدان سعة 200 سرير، بتكلفة إجمالية 558 مليون جينه، وجاري الانتهاء من تشطيبات مستشفى الأطفال سعة 263 سرير بتكلفة إجمالية 712 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 2 سوق تجاري بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه .

11 - تنفيذ 14 عمارة سكنية بعدد 336 وحدة سكنية " إسكان اجتماعي.

12 - أما مدينة أخميم الجديدة فقد شملت " الانتهاء من 36 عمارة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (1)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (2)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (3)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (4)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (5)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (6)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (7)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (8)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (9)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (10)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (11)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (12)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (14)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (20)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (22)



مشروعات التنمية العمرانية الجديدة بمدينتى سوهاج وأخميم الجديدة فى عهد الرئيس (23)