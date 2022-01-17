اليوم السابع
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حريق يلتهم محتويات محل أحذية بكفر الشيخ والحماية المدنية تمنع امتداده.. صور

الإثنين، 17 يناير 2022 12:45 م
حريق يلتهم محتويات محل أحذية بكفر الشيخ والحماية المدنية تمنع امتداده.. صور اخماد النيران في محل احذية ومنع امتداها للمحلات المجاورة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نشب حريق كبير في محل أحذية، والتهمت النيران كل محتويات المحل،وتمكنت الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ من إخماد الحريق ،ومنع امتداد النيران للأدوار العليا وللمركز طبي يقع أعلى محل الأحذية، وللمحلات المجاورة،وتضررت واجهة العمارة السكنية.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب بنصر عبدالهادي، إشارة بنشوب حريق بمحل أحذية بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة انتقال الحماية المدنية لموقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي، وانتقال نواب رئيس مدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال اخماد الحريق.
 
وتم الدفع ب 4 سيارات للدفاع المدني، وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندسة عايده، السكرتير المساعد، والمكلفة بتسيير أعمال  مجلس مدينة ومركز كفر الشيخ بسرعة المتابعة،  للإطمئنان على سلامة المواطنين والعاملين بمحل الأحية،وتقديم تقرير يشمل أسباب الحريق، وتقدير الخسائر.
اخماد النيران بنمحل احذية
اخماد النيران بنمحل احذية

 

اخمتد النيران بمحل احذية
اخمتد النيران بمحل احذية

 

اخنماد النيران بالمحل
اخنماد النيران بالمحل

 

اسيتمرار اخماد النيران
اسيتمرار اخماد النيران

 

تضرر واجهة عمارة من النيران
تضرر واجهة عمارة من النيران

 

جانب من اخماد الن
جانب من اخماد الن

 

جانب من النمحل الذي التهمت محتوياته النيران
جانب من النمحل الذي التهمت محتوياته النيران

 

مواصلة اخماد النيران
مواصلة اخماد النيران

 

نيران تلتهم محل احذية بكفر الشيخ
نيران تلتهم محل احذية بكفر الشيخ

 


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أحياء

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