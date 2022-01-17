حريق يلتهم محتويات محل أحذية بكفر الشيخ والحماية المدنية تمنع امتداده.. صور



تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب بنصر عبدالهادي، إشارة بنشوب حريق بمحل أحذية بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة انتقال الحماية المدنية لموقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي، وانتقال نواب رئيس مدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال اخماد الحريق.

وتم الدفع ب 4 سيارات للدفاع المدني، وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندسة عايده، السكرتير المساعد، والمكلفة بتسيير أعمال مجلس مدينة ومركز كفر الشيخ بسرعة المتابعة، للإطمئنان على سلامة المواطنين والعاملين بمحل الأحية،وتقديم تقرير يشمل أسباب الحريق، وتقدير الخسائر.