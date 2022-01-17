جنايات الفيوم تنظر أولى جلسات اتهام نجار بالتعدي على نجلة شقيقه وتستمع للشهود

الفيوم رباب الجالي

تنظر اليوم محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، وأسامة الصاوي، أولى جلسات محاكمة نجار مسلح، استدرج نجلة شقيقه القاصر، إلى منزله للإقامة معه واعتدى عليها بعدما وضع لها مادة مخدرة في العصير أفقدتها الوعي والإدراك، واستمعت المحكمة اليوم لأقوال شهود الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر مايو 2021، حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من مواطن يتهم شقيقه بالتعدي على ابنته.



وتمكن ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، من ضبط المتهم تامر.أ.س.ح، 31 سنة، مقيم بمنطقة منشأة عبد الله، والذي اعترف بأنّ نجلة شقيقه وتدعى الطفلة ه.م.أ.س.ح 18 عاماً كانت مصابة بمرض غير معروف، فأخبرها هي ووالديها أنّها مصابة بمس من الجن، وأنّه قادر على علاجها، واصطحبها إلى منزله للبقاء معه عدة أيام.

أضاف المتهم في اعترافاته، أنّه وضع لها مادة مخدرة في العصير، وتعدى عليها.







