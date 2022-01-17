اليوم السابع
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جامعة بنها تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 يناير 2022 01:11 م
جامعة بنها تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا.. اعرف التفاصيل صور تذكارية للمشاركين بالاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعات الحكومية والذي عقد فى رحاب مقر جامعة بنها بالعبور، جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون الدراسات العليا.

وأعرب الدكتور جمال سوسة، عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا، موجها التحية لأعضاء المجلس والحاضرين.

واستعرض الدكتور "سوسة"، فى كلمته تاريخ جامعة بنها وكلياتها ورؤيتها ورسالتها وإمكانياتها العلمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن جامعة بنها الأهلية في العبور.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى، إن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث في الجامعات الحكومية، ومن ناحية أخرى أشاد المجلس بالبنية التحتية لجامعة بنها وخططها المستقبلية بمقر الجامعة بالعبور.

الاجتماع بفرع جامعة بنها بالعبور

الاجتماع بفرع جامعة بنها بالعبور

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

صور تذكارية للمشاركين بالاجتماع
صور تذكارية للمشاركين بالاجتماع

 


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