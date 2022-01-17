جامعة القاهرة تعلن أسماء 9 فائزين بمسابقة آفاق الاستدامة البيئية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة ، أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة التي أطلقتها الجامعة نهاية أكتوبر الماضي تحت شعار "جامعة القاهرة وآفاق الاستدامة" بهدف التوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز مفاهيمها بين طلاب الجامعة.

وفاز في مجالات المسابقة المختلفة 9 طلاب، حيث فاز في مجال صناعة الفيديو، الطالب عبد الله محمد عمر كلية الحقوق بالمركز الأول، والطالبة آية صلاح عبد الفتاح كلية الإعلام بالمركز الثاني، والطالبة فاطمة الزهراء عامر كلية الإعلام بالمركز الثالث.

وفي مجال تصميم البوستر، فازت بالمركز الأول الطالبة سلمى عاطف سيد بكلية الإعلام، وفازت بالمركز الثاني الطالبة نورهان أسامة إسماعيل بكلية الإعلام، وفازت بالمركز الثالث الطالبة روان خالد عبد المنعم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي مجال رسم اللوحات الفنية باستخدام خامات البيئة، فازت بالمركز الأول الطالبة روان محمد فتحي بكلية التربية للطفولة المبكرة، وفازت بالمركز الثاني الطالبة دينا خالد محمد بكلية الهندسة وفازت بالمركز الثالث الطالبة منة الله أحمد زين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان ، إن مجالات المسابقة وموضوعاتها استهدفت نشر ثقافة الاستدامة بين المجتمع الجامعي، وتفاعل الطلاب بوعي مع واقعهم وقضاياهم المعاصرة لخلق جيل يعي جيدًا التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية.

وأكد الدكتور الخشت، حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة تضمنت مشاركة الطلاب في واحد من محاور الاستدامة وهي: الاستدامة البيئية، وتوفير الطاقة والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، وتقليل البصمة الكربونية، وتقدم المسابقة 74 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، وأن لجنة التحكيم ضمت أساتذة من كليات العلوم، والهندسة، والآثار، والحاسبات والذكاء الإصطناعي، والآداب، والدكتورة سهير رمضان وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع والمنسق العام لمكتب الاستدامة، والدكتور محمد نجيب المدير التنفيذي لمكتب الاستدامة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أول جامعة مصرية حكومية تنشيء مكتبًا للاستدامة تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا لتصبح الجامعة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية، وقد وضعت الجامعة من خلال هذا المكتب خطة متكاملة للتوعية بمفاهيم التنمية المستدامة وتفعيل أهدافها.