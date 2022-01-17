اليوم السابع
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جارديان: ملايين البريطانيين يؤذون أنفسهم بسبب الكحول أثناء قيود الوباء

الإثنين، 17 يناير 2022 09:23 ص
جارديان: ملايين البريطانيين يؤذون أنفسهم بسبب الكحول أثناء قيود الوباء بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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حذر الخبراء من أن الملايين من البريطانيين يتسببون في "أذى صامت" لأنفسهم من خلال تناول المشروبات الكحولية في المنزل، حيث تكشف الأرقام عن ارتفاع مستويات استهلاك الكحول "عالي الخطورة" خلال الوباء، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه في حين أن الأرقام الجديدة تتعلق بإنجلترا فقط، فقد شوهدت هذه الظاهرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن ثمانية ملايين شخص في إنجلترا يشربون الكثير من النبيذ أو الجعة أو المشروبات الروحية لدرجة أنها تضر بصحتهم، وفقًا لبيانات من مكتب تحسين الصحة والتفاوتات التابع للحكومة، مع زيادة كبيرة في أعداد الشرب عند المستويات التي تعتبر خطيرة.

وقالت البروفيسور جوليا سينكلير، رئيس هيئة تدريس الإدمان في الكلية الملكية للأطباء النفسيين، إن التحول إلى الشرب في المنزل أثناء جائحة كورونا كان سببًا جزئيًا في الارتفاع، حيث استمرت جلسات الشرب أحيانًا عدة ساعات أطول مما لو كانت في الحانة. .

وتشير الأرقام المستندة إلى استطلاعات يوجوف إلى أن 18.1٪ من البالغين في إنجلترا كانوا يشربون "في خطر متزايد أو أعلى" في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر 2021 ، وهو ما يعادل 8 ملايين شخص.

ويعد هذا المعدل هذا أعلى بكثير مما كان عليه في فبراير 2020 ، قبل الوباء ، عندما شرب 12.4٪ أو حوالي 6 ملايين شخص عند هذه المستويات. في أكتوبر 2019 ، كان 11.9٪ أو حوالي 5 ملايين شخص يشربون على هذا المستوى.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغين بعدم تناول أكثر من 14 وحدة من الكحول في الأسبوع. يتم تحديد زيادة الشرب أو ارتفاع مخاطره من خلال اختبار تحديد اضطرابات تعاطي الكحول (التدقيق) الذي يستخدمه المتخصصون ، والذي يطرح أسئلة حول عادات الشرب لدى الأشخاص. إنه يبحث في عدد المرات التي يشرب فيها الناس ، وعدد الوحدات في جلسة واحدة ، وما إذا كانوا يشعرون بالذنب ، وما إذا كانوا يفوتون أحيانًا الأنشطة المعتادة بسبب الشرب.

 

 


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بريطانيا

شرب الكحول

الكحوليات

بوريس جونسون

وباء كورونا

لقاح كورونا

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