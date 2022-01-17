جارديان: اتهامات لبوريس جونسون باستهداف "BBC" كمحاولة لإنقاذ رئاسته للوزراء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون اتهم باستهداف بي بي سي في محاولة يائسة لإنقاذ رئاسته للوزراء ، حيث أصر زعيم حزب العمال على أنه خرق القانون من خلال حضور حفلات الإغلاق ثم الكذب بشأن ذلك.

ويقال إن عددًا من نواب حزب المحافظين على استعداد للمطالبة باستقالة جونسون وسط غضب من الناخبين بسبب مزاعم بتنظيم الحفلات في وستمنستر أثناء فرض قيود على فيروس كورونا.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن ما يصل إلى 35 خطابا من أصل 54 خطابا مطلوبًا لإجراء تصويت بحجب الثقة موجود بالفعل ، على الرغم من أن الرقم الفعلي هو سر يخضع لحراسة مشددة.

وبينما كان داونينج ستريت يأمل في إيجاد طرق لاحتواء الأزمة ، أكدت وزيرة الثقافة نادين دوريس ، إحدى أكثر حلفاء جونسون ولاءً ، يوم الأحد أنه سيتم إلغاء رسوم ترخيص بي بي سي في عام 2027 - وسيتم تجميد تمويل المذيع للعامين المقبلين.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ستجبر الشركة على إغلاق الخدمات وربما تسريح الآلاف ، فمن المرجح أن تثبت شعبيتها بين أعضاء حزب المحافظين وأنصاره، وكذلك وسائل الإعلام اليمينية التي لم تطالب جونسون بعد بالاستقالة.

وقالت لوسي باول، وزيرة ثقافة الظل: "يعتقد رئيس الوزراء أن أولئك الذين يكتبون عن خرقه للقواعد يجب أن يتحملوا العواقب ، بينما يفرغ من الخدمة".

وصف إيان موراي، وزير الظل الاسكتلندي في الظل ، الإعلان بأنه "محاولة أخيرة [من قبل جونسون] لإنقاذ رئاسته للوزراء الفاشلة".

ويبدو أن خفض تمويل هيئة الإذاعة البريطانية ، والذي يمكن أن يغير الشركة بشكل جذري مع دخولها عامها المئوي ، هو الموضوع الرئيسي لاستراتيجية جونسون للقتال.