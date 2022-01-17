اليوم السابع
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توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للسياحة واتحاد الغرف العربية بحضور أبو الغيط

الإثنين، 17 يناير 2022 12:52 م
توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للسياحة واتحاد الغرف العربية بحضور أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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وقعت المنظمة العربية للسياحة واتحاد الغرف العربية مذكرة تفاهم، اليوم الاثنين، لتعزيز التعاون العربي المشترك فيما بين المنظمتين فى المجالات الفنية والتقنية والترويجية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقع المذكرة كل من الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفى والأمين العام لمنظمة السياحة العربية شريف فتحي. 

وصرح الامين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفى عقب التوقيع بأن المذكرة تتضمن عددا من المشروعات المقترحة للتنفيذ ومنها إقامة القمة العربية للاستثمار السياحي وإطلاق منصة ثروة للاستثمار ودعم الجهود المشتركة فى مجالات التدريب والتاهيل والاستشارات بين الجانبين. 

من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف فتحى فى تصريح صحفي، إن المذكرة تهدف أيضا إلى إقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين. 

 


المنظمة العربية للسياحة

جامعة الدول العربية

ابو الغيط

اتحاد الغرف العربية

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