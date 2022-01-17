تنزانيا وبوروندي توقعان اتفاقا لبناء خط سكة حديد لتعزيز التجارة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وقعت تنزانيا وبوروندي اتفاقا لبناء خط سكة حديد بقيمة 900 مليون دولار لربط الجارتين الواقعتين في شرق أفريقيا وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لبناء خط سكة حديد بطول 282 كيلومترا من بلدة يوفينزا بغرب تنزانيا إلى جيتيجا عاصمة بوروندي.

وذكرت وزارة المالية في تنزانيا في بيان أن وزيري المالية والنقل في البلدين وقعا الاتفاق في مدينة كيجوما التنزانية بغرب البلاد اليوم الأحد.

وتقوم تنزانيا، التي تريد أن تصبح مركزا للتجارة والنقل في المنطقة، ببناء خط سكة حديد قياسي لربط ميناء دار السلام بالدول المجاورة التي ليس لها سواحل بحرية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وستطلب حكومتا البلدين معا تمويلا من أجل خط السكة الحديد، حسبما قال وزير المالية التنزاني مويجولو نتشامبا، مضيفا أن التكلفة النهائية "من المحتمل أن تتجاوز 900 مليون دولار"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن مصدر التمويل.