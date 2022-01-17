تعيين إيمان كريم مشرفًا عامًا على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

كتب محمود راغب

أعلن المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر قرارا بتكليف الدكتورة إيمان كريم، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة - جامعة 6 أكتوبر، بالإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن الدكتورة إيمان كريم، حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة في اللغويات التطبيقية الألمانية، وكانت قد تعرضت لحادث وهي في سن الرابع عشر من عمرها أثناء ممارستها رياضة الغطس نتج عنه شلل رباعي، لكنها تحدت الحياة من جديد مستخدمة للكرسي المتحرك.

الدكتورة إيمان كريم، هي الوحيدة المستخدمة لكرسي متحرك في جامعتها التي تعمل بها والمسئولة فيها أيضاً عن خدمة المجتمع، والسيدة الوحيدة على كرسي متحرك والمنتخبة لمدة دورتين في مجالس إدارة الأندية وتحديدا نادي الصيد، وهي واحدة من المناصرين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعين عنها، ومن المؤمنين بأدوار المجتمع المدني بصفتها أيضاً عضو مجلس أمناء مؤسسة الحسن لإصابات العمود الفقري وعدد من اللجان المعنية بذوي الإعاقة.

نالت العديد من التكريمات في عدة مجالات يأتي في مقدمتها الإعاقة والإتاحة، وحصلت على تكريم من السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، في يوم المرأة العالمي والمصري 2020/2019

والسيرة الذاتية للمشرف العام الجديد على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بها العديد من الأدوار التطوعية والتنموية في مجالات المرأة والطفولة والتعليم والرياضة خاصة في الإعاقة ولها العديد من الدراسات والأبحاث في مجال تخصصها الأكاديمي.

وفي أول تصريح لها عقب توليها مسئولية الإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت إيمانها الكامل بضرورة رسم السياسات التي تخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنياتها أن يكون موقعها في المجلس أداة مهمة في رفع الوعي بحقوقهم خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.