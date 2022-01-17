تعليم المنوفية تعلن موعد تسليم خطابات الندب للمشاركين بامتحانات الشهادة الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، موعد تسليم خطابات الندب للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لدور يناير 2022 حيث تقرر تسليم خطابات الندب لمندوبي الإدارات التعليمية يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يناير الجاري بمقر لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة بديوان المديرية تمهيدا لتوزيعها على المدارس .

وتنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتيسيير على المعلمين لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بجميع اللجان قررت المديرية تشكيل لجنة للنظر في قبول اعتذارات المشاركين المنتدبين لأعمال امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية العامة بديوان كل إدارة تعليمية لوظائف "مراقب ــ ملاحظ ــ إداري"، تيسيرا على المعلمين ومنعا للتكدس بديوان المديرية ووفقا لقواعد وشروط قبول الاعتذارات بينما تكون اعتذارات السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بمقر لجنة الإدارة بديوان المديرية.

جدير بالذكر أن جميع لجان النظر في قبول الاعتذارات سواء بالمديرية أو بدواوين الإدارات التعليمية تبدأ عملها من الأحد الموافق 23 من يناير الجاري باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي عدوى فيروس كورونا وحفاظا على صحة الجميع .