تعزيزات لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي ببرج العرب

كتب محمود عبد الراضي

يشهد محيط ستاد برج العرب تعزيزات أمنية، حيث أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي المقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة، لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين والحكام.

ويعانى موسيمانى من غيابات عديدة ضربت صفوف الأهلى، سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم الثنائى الاجنبى التونسى على معلول والمالى أليو ديانج، بجانب تواجد 5 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشنأوى – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدى فتحى – محمد شريف)، فضلا عن هوجة إصابات كورونا التى ضربت صفوف المارد الأحمر بألفترة الأخيرة فضلا عن اعارة محمود كهربا للدورى التركى وإصابة المغربى بدر بانون وأكرم توفيق لاعبا الفريق بجانب تواجد محمود متولى للتأهيل فى قطر.