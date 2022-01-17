"تصالح الحضرى مش كفاية".. هل يخلى سبيل فرد الأمن بعد تنازل شدوى عن المحضر

كتب أحمد الجعفرى

أكد المحامى أشرف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عصام الحضرى مدرب حراس منتخب مصر الأول، كلفه وأسرته باتخاذ إجراءات التنازل والتصالح للشاب حارس الأمن، فيما يخص إتلاف سيارة ابنته شدوى عصام الحضرى.

وترصد "اليوم السابع"، الموقف القانونى للمتهم فى حالة التصالح.

وفقًا لمواد القانون فإن تصالح شدوى الحضرى مع المتهم بتهشيم سيارتها، يُخليه من المسؤلية الجنائية فيما هو متعلق بحق ابنة الحضرى، ولكنه يبقى مسؤول جنائيًا حتى يتصالح باقى المجنى عليهم فى الدعوى.

المتهم فى القضية هشم 3 سيارات واعتدى بالضرب على 3 أشخاص وأصابهم بإصابات بالغة، وإخلاء سبيله يتطلب تصالح كافة المجنى عليهم.

فإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم.

وكان قد جدد قاضى المعارضات بمحكمة بمدينة 6 أكتوبر، حبس فرد أمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، وأخرين بمدينة الشيخ زايد 15 يومًا أيام على ذمة التحقيقات.

وكان أشرف عبدالعزيز محامي عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم، وأسرته أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عاري تماماً من الصحة.

وأكد عبد العزيز أن شدوى عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.