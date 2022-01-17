بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان العلاقات الثنائية ومكافحة كورونا

موسكو (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، العلاقات الثنائية، وسبل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكر الكرملين - في بيان - أن "الرئيس الروسي أجرى محادثة هاتفية اليوم مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، تناولت قضايا تطوير العلاقات الروسية الباكستانية في مختلف المجالات؛ بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والمجالات الإنسانية، فضلاً عن مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضاف البيان: "إن عمران خان شدد على الدعم الواسع في المجتمع الباكستاني وفي العالم الإسلامي ككل لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي يوم 23 ديسمبر بشأن عدم جواز ارتكاب أي أفعال بحجة حرية التعبير تنال من كرامة المجموعات الدينية أو القومية أو الاجتماعية معينة".