اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 07:22 ص
أكرم القصاص
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"بلينكن" يوكد عزم أمريكا على الرد بقوة حال غزو روسيا لأوكرانيا

الإثنين، 17 يناير 2022 06:00 ص
"بلينكن" يوكد عزم أمريكا على الرد بقوة حال غزو روسيا لأوكرانيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر، وعزم أمريكا على الرد بسرعة وبقوة فيما لو حدث غزو روسي جديد لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة نتائج الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي عقد في بريست بفرنسا يومي 13 و14 يناير الجاري، في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن ولودريان ناقشا كذلك الجهود المبذولة لدعم العملية الديمقراطية في ليبيا.

 


وزير الخارجية الأمريكي

أوكرانيا

روسيا

امريكا

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