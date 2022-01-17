بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدين التفجيرات الأخيرة ببغداد وتدعو لمحاسبة الجناة

وحثت البعثة الأممية في بيان لها حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية اليوم الاثنين، الأطراف المعنية على مواجهة تلك المحاولات السافرة لزعزعة الاستقرار عن طريق التحلي بضبط النفس وتكثيف الحوار للتصدي لأزمات العراق.



من جانبه، وصف الرئيس العراقي برهم صالح، تفجيرات بغداد بأنها "أعمال إرهابية تهدد سلم المواطنين" .. مشيرا إلى أنها تأتي في وقت مريب يستهدف السلم والاستحقاق الدستوري، بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل .. مؤكدا أن بلاده ستنجح في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.



وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت عن فتح التحقيق في انفجارين وقعا بمنطقة الكرادة في بغداد مساء أمس الأحد، موضحة أن الانفجارين أسفرا عن إصابة شخصين بجروح.