بريطانيا تعتقل شخصين على خلفية الهجوم ضد معبد يهودي بولاية تكساس الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت شبكة "سكاي نيوز"، إن القوات البريطانية اعتقلت شخصين بسبب الهجوم الذى وقع على معبد يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، هوية محتجز الرهائن مؤكدا أنه حاصل على الجنسية البريطانية ويدعى مالك فيصل أكرم ويبلغ من العمر 44 عاما.

وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عملية احتجاز الرهائن في كنيس يهودي في ولاية تكساس بأنها "عمل إرهابي"، قائلا إن المهاجم، المقتول لاحقا، كان يطالب بالإفراج عن الباكستانية المدانة بالإرهاب والمسجونة في أمريكا عافية صديقي.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمنظمة إغاثة الجوع في فيلادلفيا بصحبة زوجته جيل بايدن،"كان هذا عملا إرهابيا" يتعلق بـ "شخص اعتقل قبل 15 عاما".

كما تناول الرئيس الأمريكي قضية الإجراءات اللازمة لوقف العنف باستخدام الأسلحة النارية.

و أُطلق سراح أربعة رهائن دون أن يمسهم أذى بعد احتجازهم في كنيس يهودي بضاحية بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، في أزمة مع الشرطة استمرت نحو 10 ساعات.