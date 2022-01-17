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انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 9 درجات

الإثنين، 17 يناير 2022 08:00 ص
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 9 درجات أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، مائل للبرودة  على جنوب الصعيد  ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة .

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