اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين

طوكيو (أ ش أ)

أدانت الحكومة اليابانية أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين قصيرى المدى، باعتبارها "تهدد السلام والأمن فى بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولى".

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الاثنين، إن طوكيو تعتقد بأن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وحلقا حوالي 300 كيلومتر إذا اتبعا المسار الطبيعي ووصلا إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 50 كيلومترًا.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن مثل هذه التجارب تهدد السلام والأمن في بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، قائلا إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.

وأوعز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للحكومة بتقديم معلومات دقيقة للشعب والتحقق من سلامة السفن والطائرات والاستعداد للاستجابة لأي تطور غير متوقع، وقال "إنه أمر مؤسف للغاية، قدمنا ​​احتجاجا قويا" إلى كوريا الشمالية ضد إطلاق الصواريخ.

وأوضح "يجب أن ندفع نقاشنا الأمني ​​بشكل مطرد، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي"، في إشارة إلى المبادئ التوجيهية الأمنية طويلة الأجل لليابان التي تهدف الحكومة إلى مراجعتها بحلول نهاية عام 2022.