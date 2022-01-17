الولايات المتحدة: واشنطن ستتخذ المزيد من الإجراءات الدبلوماسية ضد موسكو

وقال سوليفان، حسبما ذكرت قناة " الحرة" الأمريكية، إن واشنطن مستعدة لجميع الاحتمالات، بما في ذلك الرد الحازم في حال اختارت روسيا طريق الغزو والتصعيد لأوكرانيا ، وقد أكدت أوكرانيا أن لديها أدلة على ضلوع موسكو في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف مواقع إلكترونية حكومية.

وكان جون كيربي المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" قال في وقت سابق،إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن روسيا جهزت مجموعة من العملاء لتنفيذ عملية في شرق أوكرانيا لتكون ذريعة لغزوها.

وأضاف كيربي، في تصريحات له، أن هذه المجموعة مدربة على حرب المدن وعلى استخدام المتفجرات؛ من أجل القيام بعمليات تخريبية ضد قوات تعمل لصالح روسيا في أوكرانيا، كما أن هيئات الأمن الخاص الروسية تستعد لهجمات ضد القوات الروسية في مسعى لغزو أوكرانيا.

من جانبه، ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن هذا السيناريو حدث من جانب روسيا في عام 2014 في عدوانها على أوكرانيا، ومن المنتظر تكراره هذا العام مرة أخرى.