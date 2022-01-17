المصرفى الكازاخستانى الهارب لفرنسا: أعددت خطة لتغير السلطة فى البلاد

وكالات الأنباء

أعلن المصرفى الكازاخستانى الهارب، مختار أبليازوف، اليوم الاثنين، أنه وضع "خطة لتغير" السلطة فى كازاخستان، مضيفا أنه يريد أن يصبح رئيسا للوزراء .

وقال أبليازوف، فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد وضعنا خطة وسنحقق الإطاحة بالنظام، وسأصل وسوف أترأس الحكومة الكازاخستانية المؤقتة لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن إجراء الانتخابات. وإذا فاز حزبنا في هذه الانتخابات فأصبح رئيسا شرعيا للوزراء. ولن يكون هناك منصب لرئيس الدولة، سنلغي هذا المنصب".

وتابع أنه يخطط للعودة إلى كازاخستان حيث حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل شريك الأعمال، يرجان تاتيشيف، في عام 2004، كما لم يستبعد أن تتم عودته إلى بلاده "قريبا جدا".

وأكد أبليازوف نيته الاستعانة بالزعماء الغربيين قائلا: "سنتوجه بنداء. وحاليا أتحدث علنا في التلفزيون الفرنسي.

وأفاد بأنه يتواجدا حاليا في الأراضي الفرنسية بشكل دائم. ولا يغادرها خوفا من وجود دعاوى قضائية سارية المفعول بحقه من قبل السلطات الكازاخستانية.

هذا وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.