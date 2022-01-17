اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تقيم أول قداس قبطي فى مالاوى

الإثنين، 17 يناير 2022 12:54 م
الكنيسة الأرثوذكسية تقيم أول قداس قبطي فى مالاوى أول قداس قبطي في مالاوي
كتب: محمد الأحمدى

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صلى القس بيشوي وصفي أول قداس في كنيسة القديس مارمرقس الرسول في مدينة شتيدزي، بدولة مالاوي، وهي أول كنيسة قبطية هناك.
 
وانتهت أعمال إنشاء الكنيسة في العام الماضي، ومن المقرر البدء قريبًا في إنشاء مبنى ملحق بها لتعليم بعض الحرف، وذلك في إطار الدور التنموي للكنيسة القبطية في مالاوي.
 
وفى سياق متصل، تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية والإيبارشيات لعيد الغطاس أيضاً من خلال وضع آليات الحضور بالقداس، فبعض الكنائس لم تطلق نظام الحجز المسبق، ولكن أعطت أولوية لأسبقية الحضور بالكنيسة خلال قداس عيد الغطاس، ومن بينها كنائس حلوان والمعادي.
 
أول قداس قبطي في مالاوي
أول قداس قبطي في مالاوي

تقييم أول قداس قبطي في مالاوي
تقييم أول قداس قبطي في مالاوي

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القداس فى مالاوى

مالاوى

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