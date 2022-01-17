القبض على عامل متهم بقتل تاجر أعلاف لسرقة أمواله في الشرقية

كتب محمود عبد الراضي . محمد أبو ضيف

"اتق شر من أحسنت إليه"، جملة لخصت تفاصيل جريمة دارت فصولها في الشرقية، بعدما قتل عامل، "تاجر أعلاف" يعمل لديه لسرقته. وقال المتهم في اعترافاته، إنه شاهد أموالا لدى المجني عليه، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه للاستيلاء على الأموال.

تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها (تاجر أعلاف– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة المركز) "متوفى"، إثر إصابته بجروح قطعية وكدمات. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع أعلاف لدى المجنى عليه- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة المركز). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.