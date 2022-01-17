الصحة السعودية: مناعتنا جعلتنا نعود لجميع أنشطة الحياة

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات التي حصل عليها معظم المواطنين في المملكة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوعي والإدراك للتحصين، وصد الشائعات والمعلومات المغلوطة ساهم في تشكيل المناعة لدى المواطنين.

وقال العبد العالي - خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة السعودية، الخاص بمستجدات فيروس كورونا، وأوردته قناة "الإخبارية السعودية" - إن مناعتنا جعلتنا نعود لجميع أنشطة الحياة، والممكلة الآن تسير في مرحلة هامة عنوانها "مناعتنا حياة".

وأشار إلى أن العالم أصبح يرصد أعدادا كبيرة في إصابات كورونا، إلا أن الحالات الحرجة أقل بكثير من المراحل السابقة للدول مرتفعة التحصين، موضحا أن الحالات الحرجة في المملكة تعد منخفضة مقارنة بالفترات السابقة بسبب عنصر التحصين، كما أن منحنى الإصابات بكورونا شهد تذبذا داخل المملكة.