السلطات فى مالى تعتزم الطعن ضد عقوبات "إيكواس"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تعتزم السلطات فى الطعن ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".وقال رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوجويل كوكالا مايجا، إن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات غير القانونية التي فرضتها دول غرب إفريقيا عليها والهادفة إلى إخضاعها.

وأضاف مايجا، في مقابلة بثها التلفزيون العام، قائلا: "هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقات الدولية" بينها تلك التي "تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية" مثل مالي.

وتابع قائلا:"لقد وضعنا استراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي. بعض حزمة الإجراءات ذات طابع قانوني. سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي".

وكانت فرضت دول إيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في 16 يناير الجاري حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي ردا على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة سنوات عدة.

وقررت إيكواس قطع مساعدتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، واستثنت السلع الأساسية من الحظر.