الرعاية الصحية: 70 عملية لزراعة القرنية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 70 جراحة لزراعة القرنية ب مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد ، وذلك بتكلفة لا تتعدي 300جنيه للعملية الواحدة، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه وفقًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية فإنه يتم تطوير وتحديث الخدمة المقدمة، لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لافتًا إلى توفير أحدث الميكروسكوبات الجراحية اللازمة لإجراء ترقيع القرنية الجزئية ضمن الخدمات الطبية المستحدثة المقدمة بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد.

وأوضح البيان إن الزراعة الجزئية القرنية هي أحد الخدمات المستحدثة التي يتم الاعتماد عليها لحالات التلف الجزئي لأنسجة القرنية أو الإصابات السطحية التي لا تؤثر على الطبقات الداخلية، فيما يتعافي المريض بعد إجراء عملية الزراعة الجزئية خلال وقت أقل من الوقت الذي يتطلبه التعافي بعد الزراعة الكلية للقرنية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي تجري جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية، من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار الـ 24ساعة، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم حاليًا كافة الحزم والخدمات الطبية والعلاجية في علاج أمراض وجراحات العيون، باعتبارها مركزًا متخصصًا مجهزًا على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة العالمية لعلاج أمراض وجراحات العيون.

مشيرًا إلى حدوث طفرة كبرى خلال العامين الماضيين في نجاح إجراء العديد من التدخلات الجراحية والعمليات المستحدثة كعمليات زراعة القرنية والشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد، وذلك تماشيًا مع دستور عمل الهيئة نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين، من خلال الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

ويشار إلى أن مستشفى الرمد التخصصي تجري العديد من العمليات التي يتم إجراؤها لأول مرة داخل محافظة بورسعيد ومدن القناة، كعمليات التجميل وإصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما (مياه زرقاء)، وغيرها من العمليات التي تتم بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.