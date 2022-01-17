اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشرا قرارا لوزارة التموين بتخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة بنسبة 0.5%

الإثنين، 17 يناير 2022 12:00 م
الجريدة الرسمية تنشرا قرارا لوزارة التموين بتخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة بنسبة 0.5% وزارة التموين
كتب عمرو دويدار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين لتكون بنسبة 0.5% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحد أدنى 20 جنيه وتعفى من هذه الرسم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم او النيابات او الشرطة.
 
ويلغى اى حكم وراد فى القرارين رقم 39 لسنه 2013 و115 لسنه 2020 المشار إليهما يخالف احكام القرار.
 
جدير بالذكر بأن تثمين المعادن الثمينة يتم خلال قيام اصحاب الشركات المصنعة للذهب او التجار باللجوء الى مصلحة الدمغة والموازين لتثمين المعادن الثمينة بهدف تصديرها او بيعها حيث تم تخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة فى آطار الحرص على قطاع صناعة الذهب.
 
 

الجريدة الرسمية وزارة التموين

تثمين المعادن الثمينة

تثمين المشغولات الذهبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التموين: مشروع مدينة الذهب قائم ومستمر.. الرئيس وجه بأن تكون على أعلى مستوى.. تعيين شركة لتوفير المعادن الثمينة للعاملين بالمشغولات الذهبية.. و"المصيلحى": تعميم مشروع دمغ الذهب بالليزر قريبًا

السبت، 15 يناير 2022 04:00 م

وزير التموين: الإعلان عن شركة لتوفير المعادن الثمينة للعاملين بالمشغولات الذهبية

السبت، 15 يناير 2022 02:11 م

ماذا يحدث فى أسواق المعادن الثمينة؟.. الذهب يخسر 70 دولارا بسبب ترشيح "باول" رئيسا للفيدرالى الأمريكى.. المعدن يصحح مسار الهبوط فى تعاملات الجمعة.. واضطراب مستمر فى حركة المعدن الأصفر بعد ارتفاع إصابات كورونا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:00 م

خطط لإعادة تدوير الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر لاستعادة المعادن الثمينة

السبت، 23 أكتوبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة