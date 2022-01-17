الجريدة الرسمية تنشرا قرارا لوزارة التموين بتخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة بنسبة 0.5%

كتب عمرو دويدار

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين لتكون بنسبة 0.5% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحد أدنى 20 جنيه وتعفى من هذه الرسم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم او النيابات او الشرطة.

ويلغى اى حكم وراد فى القرارين رقم 39 لسنه 2013 و115 لسنه 2020 المشار إليهما يخالف احكام القرار.

جدير بالذكر بأن تثمين المعادن الثمينة يتم خلال قيام اصحاب الشركات المصنعة للذهب او التجار باللجوء الى مصلحة الدمغة والموازين لتثمين المعادن الثمينة بهدف تصديرها او بيعها حيث تم تخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة فى آطار الحرص على قطاع صناعة الذهب.