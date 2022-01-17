التموين تعلن استلام 765 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن وإنتاج 71 ألف طن سكر

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام شركة السكر من المزارعين من خلال مصانع الشركة السكر للصناعات التكاملية احدى شركات القابضة الغذائية وأنه تم استلام 765 ألفا و140 طن قصب سكر، وتم انتاج ما يقرب 71 ألف طن و 121سكر حتى الآن.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.