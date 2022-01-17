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التعليم تعلن مواصفات امتحان الإنجليزى للصفين الأول والثانى الثانوى.. صور

الإثنين، 17 يناير 2022 12:28 م
التعليم تعلن مواصفات امتحان الإنجليزى للصفين الأول والثانى الثانوى.. صور طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات الورقة الامتحانية فى مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 22 يناير الجارى، حيث خصصت الوزارة نسبة للفهم والتطبيق والمستويات العليا للتفكير، مشددة على أن جميع المدارس ملتزمة بالمواصفات الفنية أثناء وضع الامتحان الورقى للطلاب ولا يجب أن يتم تجاوزها حرصا على مصلحة الطلاب، على أن يشمل أجزاء الاختبار المقرر الدراسى للفصل الدراسي الأول.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.
 
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.
 
 
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التربية والتعليم

الامتحانات الورقية

امتحان الثانوى العام

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

مواصفات امتحانات الكيمياء للثانوى العام

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