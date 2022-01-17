التصريح بدفن جثة طفل فى حادث سيارة بمنزله بجرجا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الثانية من العمر مصرعه بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، على إثر إدعاء حادث سيارة أثناء لهوه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة أثناء تواجده بالشارع وتم التحفظ على السيارة ونقل الجثة للمستشفى العام بجرجا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفل أحمد م ا ع سنتين ويقيم دائرة مركز جرجا إلى إلى مستشفي جرجا العام " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو مصطفى ا ع 41 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو الأطفال داخل السيارة "أجرة ميكروباص" ملكه متوقفه بحوش المنزل قاموا بإنزال فرامل اليد وأدى ذلك إلى رجوع السيارة للخلف على نجله المذكور أثناء لهوه خلفها مما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ " أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.