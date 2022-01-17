التأمين الصحى الشامل: الهيئة تراجع حزمة الخدمات الطبية وسنزيد خدمات جديدة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الهيئة تراجع حزمة الخدمات الطبية الموجودة التي تقدم لمحافظات التأمين الصحى الـ3، وتستعد الهيئة لدخول خدماتها في محافظات الإسماعيلية.

وأضاف المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن الهيئة تزود بعض خدماتها الصحية، حيث في البداية منذ عامين كان عدد خدماتها الصحية 1500 خدمة ولكن وصلت الآن إلى 2850 خدمة.

وتابع المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه خلال الـ 6 شهور المقبلة سيكون زيادة في خدمات جديدة منها خدمات اسنان وتخاطب وأجهزة تعويضية وأجهزة سمعية وبعض المعينات البصرية وبعض الجراحات مثل زراعة الأعضاء، و تم عمل تفعيل جديد لها ، ونغطى كل جراحات الأورام في الـ 3 محافظات التي يتم العمل فيهم ، وهناك طفرة كبيرة تقدم في جراحات الأورام في المحافظات .