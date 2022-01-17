الإعدام شنقا لمتهم بقتل مواطن لسرقته فى دار السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنقعدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، وبإجماع جميع الآراء بالإعدام شنقًا لفني سباكة، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة، بتهمة قتل مواطن بهدف سرقة المركبة الآلية " توكتوك " قيادته في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق وعادل ابراهيم الغويط وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر .

كشف قرار الإحالة قيام المتهم محمد م. ب، 29 سنة فني سباكة بقتل المجني عليه أحمد م. ا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلي وجهة قصده استدراجه إلي عين سكنية شاغرة وأوهم إياه أن يعينه في نقل متاع ولم أوقعه في شركه إنقض عليه مهددا إياه بسلاح أبيض " مطواة " ومقيدا إياه بحبل ولما إستغاث خشي أن يفضح أمره فطوق عنقه حتي اسكت انفاسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق التي أودت بحياته.

أضاف قرار الإحالة أن المتهم سرق المركبة الآلية " توكتوك " وهاتف جوال والمملوكين لرجب محمد عزت، محمود خيري، بأن سلبهما من حيازة المجني عليه فبعدما ظفر به وتحقق مراده استولي علي المسروقات ولاذ بالفرار.