افتتاح 4 فروع مطورة للبنك الزراعي بالأقصر ضمن خطة تطوير 1200 فرع بمصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، فعاليات افتتاح 4 فروع مطورة للبنك الزراعي فى المدن المختلفة، وذلك ضمن خطة تطوير 1200 فرع، وذلك بحضور الدكتور فتحي هلال رئيس قطاع الأقصر، ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ النواب وعمد وأهالي قري (العشي – الطود - إسنا - الرزيقات ).

وجاء افتتاح تلك الفروع المطورة للبنك الزراعى، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على خطة البنك الزراعى المصرى برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك وسامى عبد الصادق ومحمد إيهاب نائبي رئيس البنك، لتطوير فروع البنك في مدن وقرى محافظة الأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتي ذلك لتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها ( الحيواني – الداجني – السمكي – المناحل – الآلات والمعدات الزراعية – أنظمة ومعدات الري)، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين بجانب تقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل متناهية الصغر.

وفى نفس السياق تستكمل محافظة الأقصر، العمل يومياً فى مشروعات دعم القرى والنجوع ضمن "حياة كريمة" المبادرة الرئاسية الضخمة لتطوير الريف المصرى تساهم فى تغير شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد، حيث تستهدف محافظة الأقصر تنفيذ 500 مشروع بإجمالى استثمارات 9 مليارات جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين منها 656 ألف مواطن.

ورصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر جولات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمتابعة مشروعات تطوير وإنشاء مدارس جديدة لدعم أطفال وتلاميذ قرى الريف المصرى بمدينة إسنا، بجانب مشروعات الصرف الصحى التى دخلت كل قرية بإسنا وأرمنت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



افتتاح 4 فروع مطورة للبنك الزراعي بالأقصر (1)



افتتاح 4 فروع مطورة للبنك الزراعي بالأقصر (2)



افتتاح 4 فروع مطورة للبنك الزراعي بالأقصر (3)