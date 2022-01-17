اعتقال مهرب و12 لاجئا على الحدود النمساوية المجرية بعد إطلاق نار دون إصابات

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أطلق مهرب النار على جنود من القوات المسلحة النمساوية عند معبر إيبيراو الحدودي (منطقة جوسينج) بالقرب من المجر، وكان برفقته 12 لاجئا يحاولون الدخول إلى البلاد، وقد تقدموا بطلبات لجوء إلى النمسا بعد ضبطهم.

وقال مايكل باور المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية في تصريحات، اليوم الإثنين: إنه لم يصب أحد في الحادث لكن مطلق النار المشتبه به تمكن من الفرار.

وأوضح المتحدث أنه تم القبض على مهرب ثان مشتبه به من دولة مولدوفا، مشيرا إلى أن شاحنة صغيرة اخترقت الحاجز عند المعبر الحدودي، وأن الشاحنة التي تحمل لوحات تسجيل مجرية أمكن إيقافها بعد انحرافها إلى طريق ترابي.

وأشار المتحدث إلى أن اللاجئين قفزوا من السيارة وركضوا نحو حدود المجر، فيما أطلق أحد المهربين النار على الجنود النمساويين دون إصابة أي أحد.

وقال إن الأجهزة الأمنية تحقق بأقصى سرعة وقد تم القبض على اثنى عشر لاجئا، ولم يتوافر حتى الآن أي معلومات عن جنسياتهم