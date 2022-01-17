اعتقال "اسكوبار الإسبانى" أكبر مستورد للهيروين

فاطمة شوقى

ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على المستورد الرئيسى للهيروين فى إسبانيا فى منطقة توليدو، الذى يُطلق عليه "بابلو اسكوبار الإسبانى" حيث أنه نفذ عمليات كبيرة للمخدرات من هولندا لتوزيعها فى اسبانيا.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إنه تم أيضا تفكيك الشبكة التى كان يقودها واعتقا تسعة أشخاص آخرين، وضبط 55 كيلوجرام من الهيروين، وهى واحدة من أكبر المضبوطات من الهيروين فى السنوات الأخيرة ، مشيرة إلى أن اسكوبار الإسبانى مرتبط ارتباطا وثيقا لمجموعة دولية يقودها مواطن تركى يعرف باسم "المشلول".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تفتيش العديد من المنازل فى مقاطعات مدريد وتوليدو وكاسيريس ، وكانت بدأت التحقيقات فى مارس العام الماضى عندما اكتشفت الشرطة أن زعيم العصابة اتصل بتجار معروفين بالهيروين، بمن فيهم زعيم عشيرة مشهورة بتورطها في التوزيع في لا كانادا رويال جاليانا ، في مدريد.

وقادت التحقيقات الشرطة الوطنية إلى اكتشاف الشبكة الإجرامية التي أخفت المخدرات في مزارع ومنازل مختلفة في مواقع مختلفة في توليدو لتقوم فيما بعد بعد الغش بتوزيعها عبر العشائر والجماعات الإجرامية في أنحاء إسبانيا.

وفي إطار التحقيق ، تم الكشف عن اتصالات "متعددة" بين زعيم جماعة تهريب المخدرات وبقية أعضاء منظمته ، بالإضافة إلى أفراد الجماعات الإجرامية الأخرى التي قام بتوزيع المخدرات عليهم. من بين مساعديه "المباشرين" ، تم التعرف على ملازمه المقيم في توليدو ، الرجل الذي عمل كساعي لإخفاء وحراسة شحنات الهيروين في منزله ، الموجود أيضًا في توليدو ؛ بالإضافة إلى رجل آخر مقيم في مدريد كان يؤدي وظائف ساعي المنظمة لاستلام وتسليم المخدرات.