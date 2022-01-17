اليوم السابع
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استدعاء أسرة "شروق" آخر ضحايا غرق سيارة العمال للتعرف على جثمانها

الإثنين، 17 يناير 2022 11:49 ص
استدعاء أسرة "شروق" آخر ضحايا غرق سيارة العمال للتعرف على جثمانها قرية شروق
كتب بهجت أبو ضيف

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استدعى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أسرة الطفلة "شروق" آخر ضحايا غرق سيارة ربع نقل بنهر النيل في منشأة القناطر، ما أسفر عن غرق عدد من العمال، بعد انتشال جثمانها صباح اليوم الإثنين، للتعرف عليها، تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنها.

وأشرف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر على نقل جثمان الطفلة عقب انتشاله إلى المستشفى، والبدء في إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم جثة الطفلة لذويها.

كان النائب العام أصدر بيانا حول الحادث، تضمن أن النيابة العامة تلقت مساء الإثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري، إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء

وقد ألقي القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.  

وبعد عمليات بحث تم انتشال جثامين كافة الضحايا خلال الأيام الماضية، عدا "شروق" التي تم انتشال جثمانها اليوم الإثنين.

 


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