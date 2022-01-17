اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء اللبنانى مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة

بيروت (أ ش أ)

قال رئيس الحكومة اللبنانى نجيب ميقاتى إنه سيدعو مجلس الوزراء إلى جلسة مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة.

وأضاف ميقاتي - في تصريح اليوم الاثنين، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون الموازنة، موضحا أنه سيكون جاهزا في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء؛ استعدادا لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

كانت حركة أمل وحزب الله قد أعلنا مساء أمس الأول العودة لجلسات مجلس الوزراء بعد تعطيل استمر منذ 12 أكتوبر الماضي بسبب إصرار وزراء الثنائي الشيعي على عدم المشاركة في جلسات الحكومة، قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري وإقصاء قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار.

ونفى ميقاتي أي رابط بين عودة وزراء الثنائي الشيعي لاجتماعات مجلس الوزراء وبين مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت، مشددا على موقفه الثابت المتعلق باحترام القضاء وعدم التدخل في شئونه.