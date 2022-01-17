إغلاق ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس لليوم التاسع على التوالى

(أ ش أ)

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن حركة الصيد بميناء البرلس متوقفة، اليوم الإثنين، وذلك لليوم التاسع على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وناشد المحافظ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد حرصا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح، موجها رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.